Infortuni sul lavoro raccontati dalle stesse vittime dell’Anmil

Grazie alla collaborazione avviata dalla Scuola Edile di Reggio con l’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per tutto il 2024 alcuni testimonial della sicurezza dell’associazione saranno protagonisti degli incontri che si terranno mensilmente nella sede principale della scuola, dove incontreranno preposti, addetti alla sicurezza, rls etc.

Il primo incontro si terrà oggi e durerà circa due ore. Durante questa prima giornata porteranno la loro testimonianza il Presidente Anmil Reggio Emilia Maurizio Borelli, il testimonial Daniele Pagliari e il rappresentante Anmil nel Comitato amministratore del Fondo Vittime Amianto Alberto Alberti. Lo scopo di questa iniziativa è di riuscire a coinvolgere gli ascoltatori a livello emotivo così da creare maggiore condivisione ed interesse, anche sollecitando da parte loro il racconto di eventuali incidenti o di situazioni che hanno avvertito come pericolose per sé o per i colleghi.

"Abbiamo accettato con grande interesse e piacere la proposta della direttrice della Scuola Edile di Reggio Emilia Rita Prati di integrare la formazione degli addetti del settore con le nostre testimonianze puntando sull’emozione e sull’impatto di storie in grado di rafforzare regolamenti e norme che non riescono a creare una vera cultura della prevenzione", dichiara il presidente nazionale Anmil Zoello Forni. "Per ogni incontro, che si terrà tendenzialmente l’ultimo giovedì di ogni mese per tutto il 2024, abbiamo già individuato alcune testimonianze legate al settore in grado di rappresentare le tipologie di infortuni più frequenti in questo campo – continua Forni – e siamo certi che dagli incontri con i nostri testimonial tutti i partecipanti usciranno con una nuova consapevolezza che inciderà profondamente sui loro futuri comportamenti".