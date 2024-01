Infortunio alla Grissin Bon. Multiple fratture al volto. Il presidente patteggia

L’infortunio sul lavoro era avvenuto il 6 novembre del 2020, nello stabilimento di Sant’Ilario della Grissin Bon, con un operaio che aveva riportato diversi traumi al volto all’interno di un macchinario per il confezionamento dei grissini. Per questa ragione il presidente del cda della società, Pietro Bernardelli, è finito alla sbarra con l’accusa di lesioni colpose gravi.

E ieri il processo penale è culminato con il patteggiamento a 30 giorni, tramutati in 7.500 euro di multa nei confronti dell’imputato. La pena è stata concordata dall’avvocato difensore dell’imprenditore, Roberto Sutich, con il pm Isabella Chiesi. E il giudice Francesca Piergallini ha acconsentito al patteggiamento nella lettura della sentenza.

In precedenza il lavoratore era già stato risarcito tramite accordo tra le parti con la somma di 25mila euro.

L’incidente era avvenuto alla ’linea 3 grissini’: vittima un lavoratore di 58 anni, che era intervenuto per ripristinare un tratto del nastro ’a tapparella’ della linea trasporto teglie. Una volta chinatosi per individuare il guasto, secondo le ricostruzioni, era stato colpito al viso dallo ’scaricatore’ della confezionatrice e spinto all’indietro contro un tubolare fisso. L’uomo aveva riportato un trauma cranico facciale, con rottura nel naso, altre ferite facciali, ematomi, con l’incapacità di lavorare per oltre 40 giorni.

A finire sul banco degli imputi, dopo il grave infortunio sul lavoro, dunque, il presidente della società in qualità di persona fisica e non la ditta.

"Questo in virtù del fatto che l’azienda si era dotata del Modello organizzativo 231 – spiega l’avvocato Sutich –. Si tratta del modello organizzativo e gestionale ai sensi della normativa sulla responsabilità degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. In questo procedimento l’Asl come polizia giudiziaria l’aveva chiesto e noi l’abbiamo fornito. Poi la pm Chiesi l’ha ritenuto idoneo, escludendo così la responsabilità dell’ente-azienda, che non è rimasta coinvolta dal processo".

Benedetta Salsi