Infortunio durante la potatura: 50enne ferito

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio in via Poiano ad Albinea per un uomo di 50 anni coinvolto in un infortunio durante lavori di potatura di un albero.

L’incidente è successo verso le 16: immediato l’allarme alla centrale operativa del 118 che, considerata la preoccupante situazione d’emergenza, ha inviato urgentemente i propri mezzi. Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso.

A quanto emerso nelle prime ore dopo l’infortunio, il 50enne avrebbe riportato un trauma al bacino dopo essere stato colpito da un grosso ramo durante le operazioni di potatura delle piante. L’uomo, dopo le prime cure ricevute, è stato quindi stabilizzato ed è stato trasferito con il velivolo, in condizioni di salute di media gravità, all’ospedale Maggiore di Parma dove è stato sottoposto a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio.

Ieri sera il 50enne si trovava nell’area rossi del pronto soccorso del Maggiore per proseguire gli accertamenti e le cure del personale medico. In via Poiano si sono anche portati i carabinieri.

Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, è giunto il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per cercare ovviamente di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.

Matteo Barca