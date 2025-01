Infortunio in carrozzeria. Lavoratore di 35 anni schiacciato da un veicolo

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito, con traumi da schiacciamento a bacino e gambe, in un infortunio sul lavoro accaduto poco prima delle 15 di ieri in una autocarrozzeria affacciata sull’ex Statale 63, nella zona industriale di Gualtieri.

Per cause al vaglio dei carabinieri e della Medicina del lavoro, si è improvvisamente abbassata la vettura sollevata da un cric, su un ponte di lavoro. L’operatore è rimasto bloccato con parte del corpo. I suoi colleghi hanno subito provveduto a liberarlo. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa con l’automedica per le prime cure. E’ sempre rimasto cosciente durante le fasi del soccorso. E’ stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio ma non sembra essere in pericolo di vita.