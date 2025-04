Infortunio in un’azienda . Viene travolta da uno stampo . Grave una ragazza di 26 anni

Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita gravemente in un infortunio sul lavoro a Mancasale. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 12,30 in via Gian Lorenzo Bernini, in uno dei capannoni della A.M.S., azienda di costruzioni meccaniche. La donna è stata travolta da un grosso stampo cadutole addosso che le ha causato un trauma da schiacciamento agli arti inferiori.

Subito è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato immediatamente sul posto un’automedica e un’ambulanza. I mezzi di soccorso (foto d’archivio) arrivati nel parco industriale di Mancasale nei pressi degli impianti lavorativi della ditta, hanno prestato le prime cure alla giovane che poi è stata stabilizzata, caricata sulla barella e infine trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova tuttora ricoverata. La 26enne – stando ai primi accertamenti sanitari – non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono giudicate serie. Se la caverà con una prognosi tuttavia molto lunga per il trauma subìto alle gambe.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della squadra mobile della questura reggiana in supporto al personale di Medicina del Lavoro dell’Ausl di Reggio che hanno effettuato un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità della dipendente e del datore di lavoro.

red. cro.