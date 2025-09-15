Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave

Reggio Emilia, 15 settembre 2025 - Si stava spostando a piedi sul luogo di lavoro quando un camion lo ha travolto. L’uomo, 56 anni, è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova; le sue condizioni sono gravi.

L’infortunio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, all’interno dell’area privata di un’attività con sede in via Flavio Gioia, quartiere Santa Croce. Secondo quanto appreso dalle forze dell’ordine, il ferito (classe 1969) è stato investito da un camion in fase di manovra. Il mezzo era condotto da un 36enne.

Immediato l’allarme ai soccorsi, arrivati in via Gioia poco prima delle 13 con ambulanza e automedica; il personale del 118 ha prestato le prime cure al 56enne che è poi stato trasportato d’urgenza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Sul posto anche i tecnici dell’ispettorato del lavoro, avvisati dalla polizia locale che ha raggiunto il luogo dell’incidente assieme ai soccorritori. Le autorità indagano per fare piena chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sull’intera vicenda, che ancora una volta accende i riflettori in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

