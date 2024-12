Infortunio mortale a Mercitalia Rail: sciopero sindacale per la sicurezza sul lavoro

A causa del grave infortunio, costato la vita a un macchinista di Mercitalia Rail avvenuto alla stazione di Rubiera – si legge in una nota – le organizzazioni sindacali Uiltrasporti, Filt Cgil, Orsa dell’Emilia-Romagna hanno dichiarato, per la giornata di oggi otto ore di sciopero dalle 9 alle 17.

L’azione "si rende necessaria a seguito dell’ennesima tragedia avvenuta sui luoghi di lavoro; nei primi 10 mesi del 2024 sono già 890 i morti sul lavoro". E ancora: "Le strutture nazionali hanno già chiesto un incontro urgente alla società Mercitalia Rail per esaminare le dinamiche dell’evento".

Tutti i sindacati uniti nel dolore. "Lo dico come ferroviere, come sindacalista e come padre di famiglia. Sono queste le ragioni della mia vita esattamente come lo sono state per Guglielmo, che era uno di noi nel lavoro e nel sindacato e oggi non possiamo fare altro che piangere e prendercela col destino", commenta un commosso Gaetano Capozza, segretario di Fit Cisl Reggio.

L’11 dicembre è stata una giornata nera per la comunità dei lavoratori: due morti in quattro ore, nella provincia reggiana e modenese.

"Un dolore che abbiamo il dovere di trasformare in azione, per ottenere le conquiste a favore della salute e della sicurezza che la comunità dei lavoratori chiedono e aspettano da tempo – spiega Rosamaria Papaleo, segretaria generale della Cisl Emilia Centrale –. Guardate i numeri di questo 2024, un altro anno brutto con sette morti sul lavoro a Reggio (+16.7% rispetto al 2023) e 7.683 infortuni denunciati da gennaio ad ottobre. Difendere la cultura del lavoro significa difendere la vita".

"Continua la strage sui luoghi di lavoro nella nostra provincia, che si conferma in zona rossa regionale; un’altra famiglia piange la perdita di un proprio caro. Quanto accaduto ieri necessita degli accertamenti legali, ma resta il fatto che tante, troppe, persone continuano a morire", aggiunge Roberto Rinaldi, coordinatore Uil Reggio Emilia.

"Abbiamo appreso immediatamente la notizia della tragedia - dichiara la Filt Cgil Reggio Emilia – e assieme alle altre sigle sindacali stiamo lavorando per un’iniziativa di mobilitazione che dia un segnale forte ed immediato e per ribadire ancora una volta che non si può morire così nel 2024".