Infortunio mortale, assolti

A un processo per infortunio mortale avvenuto nel dicembre 2017 in un’azienda di Faenza, due imputati sono stati assolti "per non aver commesso il fatto". La pubblica accusa, invece, aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione. Tra gli imputati assolti figura l’allora presidente del cda della società reggiana Tigieffe, un 77enne di Luzzara, difeso dagli avvocati Roberto Sutich e Alice Minari. Inizialmente gli indagati erano cinque: per uno si è poi deciso di archiviare, altri due, accusati di una maldestra saldatura, avevano patteggiato ciascuno otto mesi di reclusione. L’allora presidente, invece, è stato assolto. Nell’infortunio aveva perso la vita un elettricista faentino di 45 anni, mentre un diciottenne impegnato in un programma scuola-lavoro aveva rimediato traumi giudicati guaribili in almeno 140 giorni.