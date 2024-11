Infortunio mortale in ditta. Sei persone imputate

Figurano sei imputati per la morte di Mario Ferrari, 62enne di Cadelbosco, elettricista che precipitò dall’altezza di nove metri mentre lavorava in un capannone in via Montessori a Poviglio. Il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos ha chiesto il rinvio a giudizio per i fatti accaduti il 14 ottobre 2020 e che sfileranno nell’udienza preliminare fissata in gennaio davanti al giudice Matteo Gambarati.

Secondo la ricostruzione investigativa, Ferrari stava installando dei cavi su una piattaforma di lavoro mobile quando fu travolto da un carroponte, attivato da un 45enne rumeno per spostare dei detriti accumulati. Intervennero i carabinieri e il personale Ausl del servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro.

I sei uomini devono rispondere di omicidio colposo con l’aggravante di aver violato le norme per prevenire gli infortuni. Si tratta di un 73enne che risiede a Reggio, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, difeso dall’avvocato Claudio Vincetti. Poi un 71enne di Poviglio, legale rappresentante dell’impresa committente dei lavori per un nuovo fabbricato produttivo in via Montessori, difeso dall’avvocato Nino Giordano Ruffini: avrebbe omesso di rilevare che il piano sicurezza era carente nel cronoprogramma dei lavori e di contemplare la presenza di carroponti e piattaforme mobili; sarebbe stato inidoneo a far fronte ai rischi derivati dall’interferenza tra lavorazioni edili di foratura del pavimento in calcestruzzo e quelle relative all’impianto elettrico, appaltati alla ditta per cui la vittima lavorava. Poi un 69enne di Poviglio legale rappresentante dell’impresa affidataria dei lavori edili, assistito dall’avvocato Massimiliano Primiterra. Figurano un 46enne albanese residente a Reggio, legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice dei lavori edili e il 45enne rumeno che abita in città, lavoratore incaricato dalla ditta del 46enne delle lavorazioni di foramento delle fondamenta, entrambi tutelati dall’avvocato Marcello Coffrini.

Un 83enne di Castelnovo Sotto, datore di lavoro della vittima, è difeso dall’avvocato Giulio Tamburoni: non avrebbe considerato l’uso da parte dei propri lavoratori di una piattaforma semovente articolata ma solo di una piattaforma articolata e non avrebbe accertato i rischi per le interferenze con altri lavoratori.

"La ditta non è mai è stata coinvolta in precedenti infortuni - dichiara Tamburoni -. Si tratta di un’azienda attenta alla formazione del personale e della sicurezza". La moglie della vittima è assistita dall’avvocato Valeria De Biase.

Alessandra Codeluppi