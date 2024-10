Infortunio nel campo. Schiacciato dal trattore. Un 66enne grave a Parma

Brutto incidente ieri a Gualtieri. Un uomo di 66 anni è rimasto seriamente ferito in un infortunio agricolo accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un campo alle spalle di via Fattori, a ridosso del centro storico di Gualtieri. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando l’uomo, che abita in zona, è stato travolto da una delle ruote posteriori di un piccolo trattore, in un vigneto di sua proprietà, dove stava eseguendo alcuni lavoretti.

Il 66enne era accanto al mezzo agricolo che, per un movimento improvviso, è finito per schiacciare parte del corpo dell’uomo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla con l’autoinfermieristica, l’automedica e anche l’elisoccorso di Parma, che è atterrato in un campo non distante dal luogo in cui si è verificato l’infortunio.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito – che è sempre rimasto cosciente durante le fasi del soccorso – è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118 e quindi trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Maggiore di Parma per valutare l’entità di un trauma al torace e a un braccio, interessati dallo schiacciamento.

Dai primi accertamenti, il 66enne non sembrerebbe essere in pericolo di vita.