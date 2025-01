Infortunio, si va verso un accordo

Potrebbe essere ritirata la costituzione di parte civile al processo per un grave infortunio sul lavoro accaduto a un operaio trentenne, che nell’aprile 2022 era precipitato dalla copertura di un capannone in ristrutturazione, in via Ruffilli a Pieve di Guastalla. Un volo nel vuoto da un’altezza di circa sette metri, con l’operaio caduto radente alla parete che divide i capannoni, che aveva provocato gravi traumi ortopedici. Episodio rievocato ieri in tribunale a Reggio, al processo in corso nei confronti dei titolari dell’impresa edile (difesi dall’avvocato Alessio Barboni), accusati di lesioni colpose. Ora, in vista del risarcimento da parte dell’assicurazione, sembra delinearsi il ritiro della costituzione di parte civile dell’infortunato, assistito dall’avvocato Giorgia Gaioni. L’udienza è stata rinviata a maggio.