Infortunio sul lavoro: assolto il titolare di 55 anni

Assolto "perché il fatto non sussiste". È il verdetto emesso dal giudice Stefano Catellani per un 55enne, residente a Castellarano, accusato di un infortunio sul lavoro che avvenne il 17 maggio 2018 a Casalgrande. Dopo essersi opposto a un decreto penale di condanna, il 55enne difeso dall’avvocato Gianni Franzoni, doveva rispondere nel rito ordinario delle lesioni che riportò un suo dipendente, con l’aggravante della violazione delle norme per prevenire gli infortuni. Il lavoratore si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Massimo Fiorillo. La formula della sentenza ricalca quanto richiesto dal pubblico ministero Dario Chiari, secondo cui non era emersa l’effettiva causa dell’incidente. La difesa aveva sostenuto che l’infortunio non fu dovuto alla violazione contestata al 54enne, ma "a un errore del lavoratore". Secondo l’iniziale ricostruzione accusatoria, il 55enne, datore di lavoro di una ditta individuale, di cui era dipendente un polacco residente a Fiorano (Mo), avrebbe omesso di valutare il rischio connesso alle operazioni di carico e scarico del materiale sugli autocarri. Quel giorno il lavoratore, dopo aver caricato il materiale ceramico, parcheggiò il mezzo nel cortile del Consorzio sassolesi e poi, secondo l’imputazione, salì sul collegamento tra la motrice e il rimorchio per accertarsi che i pallet fossero in condizioni di stabilità. Non accorgendosi che un pallet caduto si era appoggiato in parte alla sponda del rimorchio e in parte a uno dei montanti, "aprì prima le sponde della motrice e poi quelle del rimorchio, finché l’ultima sponda si rovesciò colpendolo alla testa e facendolo cadere all’indietro, mentre dal pianale scivolò un pallet che gli colpì le gambe". Quest’incidente gli provocò fratture alla gamba e al volto, più una lussazione alla caviglia, prognosi otto mesi.

al.cod.