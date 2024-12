Infortunio sul lavoro: ferito operaio di 51 anni

Momenti di paura ieri per un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda in via Radici a Roteglia di Castellarano. Un uomo di 51 anni è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. È successo poco prima delle 13.30: subito attivata la centrale del 118 che ha immediatamente coordinato l’emergenza e inviato a Roteglia i volontari di un’ambulanza. Il 118, considerata la preoccupante e critica situazione, ha attivato pure il personale dell’elisoccorso. Era stato segnalato che il 51enne era rimasto incastrato in un macchinario dell’azienda del comprensorio ceramico reggiano. Il ferito, dopo le prime terapie ricevute dai sanitari, è stato successivamente trasferito all’ospedale di Baggiovara per proseguire i controlli del caso da parte dei medici. Le sue condizioni di salute sono state poi giudicate di media gravità. Nel nosocomio modenese ieri sono continuate le cure al 51enne da parte del personale medico. L’uomo, fortunatamente, non è in pericolo di vita. In via Radici è giunto anche il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Ieri pomeriggio erano ancora in corso le verifiche per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente sul lavoro che si registra nella nostra provincia.

Matteo Barca