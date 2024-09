Infortunio sul lavoro, grave operaio. Rischia l’amputazione della gamba

Un operaio di 47 anni, residente a Toano, è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto all’azienda ‘Dunapack’ a Roteglia di Castellarano: l’uomo rischia l’amputazione della gamba. È successo ieri mattina verso le 6. Il ferito è stato urgentemente portato, in codice rosso, in ospedale a Reggio. Secondo una prima ricostruzione, una pedana in metallo in movimento su un binario avrebbe colpito la gamba sinistra dell’operaio. Il 47enne è stato subito soccorso. A Roteglia sono arrivati gli operatori del 118. È stato attivato l’elisoccorso. Il 47enne, dopo le prime cure, è stato stabilizzato e trasferito con il velivolo al Santa Maria Nuova per i controlli e terapie del caso. L’operaio ha subito lesioni gravissime all’arto inferiore sinistro che rischia di essere amputato. A Roteglia si sono pure portati i carabinieri delle stazioni di Toano e Castellarano. Sul posto è giunto il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio, l’ennesimo che si registra in un comune della nostra provincia. La Cgil di Reggio, dopo l’infortunio di ieri, è intervenuta con una nota: "È l’ennesima conferma che sono ancora troppi i pericoli per l’incolumità fisica e la vita dei lavoratori, non solo nei settori più esposti come edilizia, agricoltura e logistica, ma anche nella manifattura. Infortuni, malattie professionali e morti sul lavoro, oltre ad essere un dramma per chi li subisce e per la famiglia, sono un pesante costo per la società intera e fanno registrare numeri preoccupanti anche nella nostra provincia". Per la Cgil serve uno sforzo maggiore sul "versante della prevenzione concreta e della formazione preventiva a partire dalle imprese".

Matteo Barca