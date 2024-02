Infortunio sul lavoro in fabbrica. Operaio colpito in testa, soccorso

Soccorsi mobilitati, poco prima delle 11 di ieri mattina, per un infortunio sul lavoro accaduto in uno dei capannoni della Padana Tubi, in via Roncaglio Superiore, nella zona industriale di San Giacomo, a Guastalla. Un operaio cinquantenne, domiciliato a Guastalla, è stato urtato alla testa da un tubo in metallo, pare in movimento. Per fortuna l’impatto non è stato particolarmente violento. Ma, come da prassi in questi casi, è regolarmente scattato il sistema di soccorso, con la mobilitazione degli operatori interni e l’utilizzo della stanza di primo intervento subito attivata. Sono poi arrivati l’ambulanza della Croce rossa con il personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, l’operaio è stato trasportato al vicino pronto soccorso ospedaliero per completare accertamenti e medicazioni. Le sue condizioni non risultano preoccupanti. Appena il giorno prima i soccorsi erano intervenuti nella stessa area dell’azienda, stavolta per l’accidentale caduta di un autista dal cassone del camion. L’uomo, un albanese residente in provincia di Varese, è stato poi trasportato in ospedale.