Infortunio sul lavoro in un capannone alla Profiltubi. Operaio di 33 anni ferito da una lastra di acciaio

Un operaio di 33 anni, residente a Novi di Modena, è rimasto ferito, verso le 8,30 di ieri, mentre stava lavorando alla sede della Profiltubi, a Reggiolo. Per cause accidentali, mentre si trovava in uno dei capannoni dell’azienda, alle porte del paese, è stato urtato da una lastra di acciaio al momento dello srotolamento di una bobina in metallo, finendo per essere spinto e schiacciato contro il basamento dello stesso rotolo. Sono stati i colleghi di lavoro a intervenire per primi, liberando il trentenne da quella posizione, per poi attendere sul posto l’ambulanza della Croce rossa e il personale dell’automedica, per le prime cure. Il personale addetto alla prima emergenza è subito intervenuto per le medicazioni e per tranquillizzare il collega infortunato. L’uomo, che ha riportato traumi al torace, inizialmente è apparso spaventato e sotto choc per poi dare segni di ripresa. Non risulta essere in pericolo di vita. Dopo una prima valutazione sanitaria, a bordo della Croce rossa di Fabbrico è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla con lesioni giudicate di media gravità, per completare gli accertamenti sanitari. Sul posto, per gli accertamenti sulla dinamica dell’infortunio, sono intervenuti i tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl e una pattuglia dei carabinieri.

a. le.