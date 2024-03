Infortunio sulla scala di casa. Osvaldo Caselli muore a 93 anni

Deceduto, presso l’ospedale Baggiovara di Modena, Osvaldo Caselli di 93 anni, dove era stato ricoverato tre giorni fa a seguito del grave trauma riportato nella caduta accidentale avvenuta vicino alla sua abitazione, in via Costalta di Valestra, comune di Carpineti. L’incidente era accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso a seguito di una caduta accidentale dalla scala che porta in cantina all’interno dalla sua abitazione. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi tra cui un’equipe della Croce Rossa di Carpineti, l’auto-infermieristica e l’auto-medica di Castelnovo Monti e, considerate le condizioni particolarmente gravi del 93enne Caselli quando già faceva buio, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero da Bologna (l’unico attrezzato per il viaggio notturno) con il quale è stato portato all’ospedale Baggiovara di Modena. Purtroppo le condizioni apparivano particolarmente gravi, e purtroppo non ce l’ha fatta, nel tardo pomeriggio di ieri Osvaldo Caselli è deceduto lasciando nel profondo dolore il figlio Giordano (geometra professionista conosciuto in tutta la montagna), due nipoti e una pronipote. La scomparsa di Osvaldo Caselli è una triste notizia anche per gli abitanti di Valestra e dell’intera comunità di Carpineti dove ha trascorso la sua lunga esperienza di vita lavorando, prima come contadino a Valestra e poi come operaio in ceramica a Roteglia, mai una medicina, mai un ricovero all’ospedale, sempre in perfetta salute e attivo, il lavoro era la sua passione. La salma di Osvaldo da questa mattina alle 10.30 sarà esposta alle camere ardenti della Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa a Castelnovo Monti e i funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Valestra. Il sindaco Tiziano Borghi porge sentite condoglianze ai familiari a nome suo e della comunità carpinetana.

Settimo Baisi