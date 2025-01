Infrastrutture, l’anno zero. Bignami punge la Regione: "Ora faccia la sua parte"

"Il governo Meloni sblocca delle partite ferme da decenni, adesso è il momento che la Regione faccia la sua parte. In particolare, sulla Cispadana, serve una nuova, profondissima analisi sul quadro economico, con un aggiornamento sui costi e sulla cosiddetta catchment area, ovvero il bacino di utenza". E’ Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia e fino a poche settimane fa viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, a tracciare una linea dopo l’atteso sblocco del bando per l’A22 del Brennero, che dà così la possibilità alla Cispadanna e alla bretella Campogalliano-Sassuolo di poter vedere andare avanti i loro iter. Entrambe interessano anche il territorio reggiano, con la Cispadana che comprenderebbe l’area di Reggiolo e Rolo e la bretella che interesserebbe in maniera importante Rubiera. "Prevedere dei tempi per le cantierizzazioni non è semplice – spiega il bolognese Bignami, che da viceministro negli ultimi anni ha seguito da molto vicino tutte queste partite–, quello che bisogna fare però, prima di tutto, è rifare un’analisi costi-benefici, anche considerando l’inevitavile aumento dei prezzi dei materiali". Nel bando dell’A22 c’è proprio scritto "che bisogna realizzare le due bretelle, anche perché certe tensioni di traffico non sono più sostenibili. Torno a dire, se io fossi la Regione, adesso, non mi farei trovare impreparato: soprattutto sulla Cispadana, sono lustri che se ne parla. Confidiamo che ci sia un’unanimità delle istituzioni dei territori coinvolti, vanno verificate le attuali tenute societarie e le sostenibilità finanziarie".

Quello delle tariffe, per esempio, è un tema caldo. "Deve esserci la volontà di infrastrutturare non a ogni costo, ma a un giusto prezzo. Come noto, secondo la normativa europea non può essere lo Stato a finanziare direttamente queste opere. Deve esserci quindi una compensazione a tariffazione adeguata, in virtù del chilometraggio che si va a realizzare. La Cispadana, per esempio, da sola non può reggere, non nasce per collegare un territorio non infrastrutturato. Se invece la si pensa collegata alla TiBre, la Tirreno-Brennero, allora ha senso. Se la Regione vuole impegnare una società per la gestione della Cispadana, spieghi con l’Art l’equilibrio dell’intervento. E speriamo che nessuno voglia dilazionare i tempi per non realizzare le opere previste".