Ingegneri, un anno di successi. Il bilancio ok e le nuove sfide: "Restituito benessere alla città"

Un’assemblea molto partecipata ha approvato il bilancio consuntivo 2024 dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, presentato nei giorni scorsi dal tesoriere ingegner Tania Ferrarini. Un anno importante per i 1.545 iscritti all’Ordine reggiano (di cui 1285 uomini e 259 donne), caratterizzato dal cospicuo investimento per la realizzazione della nuova sede all’interno del capannone 17 nel Parco dell’Innovazione, inaugurata lo scorso novembre. "Un investimento realizzato per fornire un servizio migliore agli iscritti, ma anche alla collettività – ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Federico Serri – l’impegnativa riqualificazione di questi spazi ha sottratto al degrado un luogo che è parte della storia recente della città e noi siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto di restituzione".

Di particolare rilievo anche l’attività della Fondazione Ingegneri, presieduta dall’ingegner Emanuele Morlini, che ha ricordato "gli oltre 30 eventi formativi tecnici, scientifici e culturali, in presenza e online, prevalentemente gratuiti, a cui nel 2024 hanno partecipato circa 1465 ingegneri con l’assegnazione di oltre 7300 crediti formativi".

Quindi il presidente Morlini ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando del ‘Premio Fondazione Ingegneri di Reggio Emilia’. "Istituito nel 2024, a cadenza biennale, il Premio prevede tre categorie – innovazione tecnologica, eco-sostenibilità e giovani under 35 – e ha l’obiettivo di valorizzare i progetti di eccellenza dei giovani ingegneri e degli studenti universitari di Ingegneria, assegnando un contributo concreto quale incentivo alla professione".

I lavori si sono conclusi con la cerimonia di consegna della medaglia d’oro a tredici ’Senatori’ dell’Ordine (nella foto in alto), che hanno raggiunto i 50 anni dalla laurea, e la presentazione di 31 giovani ingegneri (nella foto a destra) iscritti nell’ultimo anno.