Ingerisce boccone avvelenato Cane muore dopo poche ore

Riappaiono di nuovo bocconi al veleno nella Bassa. Stavolta vengono segnalati a San Martino in Rio, precisamente nella zona del canale di bonifica tra la frazione di Stiolo e il centro storico del paese. Pare trattarsi di veleno per lumache, che qualcuno deve aver mischiato a un tipo di cibo che attira i cani. Uno di questi, accompagnato dalla sua padrona, si è imbattuto nel boccone, lo ha ingerito e in breve tempo è stato stroncato dall’avvelenamento, nell’arco di poche ore, senza alcuna possibilità di intervenire per salvare l’animale dalla intossicazione della sostanza nociva. Non è la prima volta che capita: episodi simili sono stati segnalati negli ultimi mesi a San Martino in Rio, Correggio, ma anche a Reggiolo e Bagnolo, con alcuni casi in cui gli animali sono deceduti tra sofferenze atroci. Alcuni episodi hanno riguardato anche cortili privati.