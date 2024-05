Inizia il valzer dei diesse. Ed è subito Reggiana-Spezia

Il valzer dei direttori sportivi è appena iniziato e la Reggiana potrebbe essere presto invitata al grande ballo. Finita (per molti…) la stagione agonistica, il calcio riparte dalle sue liturgie più classiche, fatte di rumors, rese dei conti (Allegri docet) e rivoluzioni che – con una sorta di effetto domino – finiscono per coinvolgere parecchie società, soprattutto tra Serie A e B.

In questo orizzonte potrebbe quindi essere tirato in ballo anche il club granata che resta alla finestra per cercare di capire, in primis, quali siano le intenzioni di Goretti e poi dare seguito al proprio progetto sportivo.

Il dirigente perugino è infatti il principale candidato per sostituire Burdisso alla Fiorentina dove Pradè, direttore operativo della Viola, lo vorrebbe al proprio fianco. I due si conoscono da tanti anni e l’ottimo lavoro di scouting fatto da Goretti, soprattutto con i giovani, lo rende appetibile per un’organizzazione come quella del presidente Commisso, molto attenta alla valorizzazione dei talenti che poi potrebbero diventare anche una fonte di ‘autosostentamento’ (vedi Chiesa e Vlahovic).

La Reggiana, sia chiaro, vorrebbe trattenere il proprio ds che ha ancora un anno di contratto e dare continuità al progetto tecnico, ma per evitare di farsi cogliere impreparata, sta prendendo in esame alcune alternative. Attualmente in cima alla lista delle preferenze del presidente Salerno c’è il tandem composto da Gemmi e Perna che al Cosenza hanno fatto un buonissimo lavoro, ma potrebbero avere voglia di nuovi stimoli. Il numero uno granata, tra l’altro, conosce personalmente Perna dai tempi del Modena e tra i due c’è un consolidato rapporto di stima reciproca.

Come detto però, il valzer è appena iniziato e la situazione potrebbe essere molto più ingarbugliata del previsto. Sul duo Gemmi-Perna ha infatti messo gli occhi anche lo Spezia che, contemporaneamente, ha sondato il terreno anche per l’ex granata Magalini, autore del ‘miracolo Catanzaro’ e che ha tanti estimatori in categoria (Reggiana compresa). Il club ligure – che si è salvato in extremis pur con un budget esorbitante e parecchi giocatori reduci dalla A – potrebbe offrire Perna e soprattutto a Gemmi l’opportunità di tornare a lavorare con mister Luca D’Angelo che proprio lui aveva voluto al Pisa, dove prima aveva conquistato la promozione in B e poi si era consolidato per due stagioni. Un triennio dopo il quale Gemmi aveva vissuto una breve parentesi al Brescia, prima di accettare la proposta dei calabresi (giugno 2022) con cui ha ottenuto la salvezza ai playout (giugno 2023) e poi il nono posto nel campionato appena concluso.

Descritto come un professionista ‘di poche parole e di molti fatti’, Roberto Gemmi, nato nel ’75 a Torre del Greco avrà presto un confronto con il presidente Guarascio per definire il proprio futuro, ma la Reggiana e lo Spezia sono alla finestra e attendono di capire se saranno invitate o meno al grande ballo.