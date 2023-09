Inizia la raccolta funghi L’Ausl apre i punti di controllo micologico

Inizia la stagione di raccolta funghi,e aprono i punti di controllo micologico dell’Ausl. Non tutti i funghi sono adatti al consumo alimentare. A volte alcune specie micologiche tossiche o velenose somigliano a quelle commestibili e possono ingannare il raccoglitore poco esperto. Per assicurare la corretta identificazione e ricevere un giudizio sulla commestibilità, da domani al 27 novembre chiunque si potrà rivolgere gratuitamente ai punti di controllo dell’Ausl. L’Ispettorato micologico opera all’interno del Dipartimento di Sanità Pubblica, per la tutela della salute della popolazione con riguardo al consumo di funghi nel più vasto ambito del controllo sulla sicurezza alimentare.

I punti di controllo sono: a Reggio Emilia lunedì e giovedì ore 14-16 in via Amendola, 2, padiglione Ziccardi (tel. 0522 335457); a Scandiano: martedì ore14-16 in via Martiri della Libertà, 8, palazzina Servizi Territoriali (tel 0522 850356); a Castelnovo Monti: lunedì ore10-12 in via Boschi n. 4, Dipartimento Sanità Pubblica (tel 0522 617341). Nelle altre giornate il controllo sarà effettuato solo previo appuntamento anche telefonico. I funghi freschi sottoposti a controllo vanno presentati in contenitori rigidi e areati (cestini), interi non recisi, non spezzettati e non lavati, sani e in buono stato di conservazione. I funghi destinati al commercio o utilizzati per la somministrazione in pubblici esercizi devono essere preventivamente controllati e certificati dall’Ispettorato Micologico della Ausl.

s.b.