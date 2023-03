Inizia l’espurgo al Canale Rio "Migliorerà il deflusso delle acque"

In un momento in cui gli interventi di manutenzione ordinaria assumono maggiore importanza preventiva, in considerazione degli effetti idrogeologici sul territorio per i cambiamenti climatici, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ha avviato dei lavori di espurgo del Canale Rio nei tratti tra via San Lodovico e via Farmacista, sul territorio comunale di Rio Saliceto, con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso delle acque. I materiali di risulta saranno depositati sull’argine del Canale, dove rimarranno in decantazione per poter essere utilizzati per la successiva risagomatura dell’alveo. Questo intervento, che dovrebbe proseguire per tutto marzo, non prevede nessuna interferenza con la percorribilità dei vicini percorsi ciclopedonali e neppure con la viabilità ordinaria del territorio interessato.