Inizia ’Mondovisioni’, la rassegna dei migliori video-documentari

Si apre domani ai Chiostri di San Pietro la rassegna “Mondovisioni”, selezione dei migliori video-documentari tratti dai principali festival internazionali, proposti in esclusiva per l’Italia. Dopo l’anteprima al Festival di Internazionale di Ferrara, i film arrivano a Reggio per affrontare le principali situazioni di criticità presenti in diversi Paesi del mondo. Il primo appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è fissato per domani alle 21 con ’Praying for Armageddon’, un thriller politico che indaga le pericolose conseguenze della fusione tra cristianesimo evangelico e politica statunitense. La proiezione sarà preceduta, alle 20, dall’aperitivo “Docu Freaks” al quale interverranno il socialogo Vittorio Iervese, il regista Alessandro Scillitani, regista e il documentarista Lorenzo Paglia.