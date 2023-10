Iniziano i lavori al ’campo vecchio’ per la nuova mensa scolastica

Hanno preso il via i lavori per realizzare la mensa scolastica nell’area del "campo vecchio" su cui generazioni di ragazzi e adulti avevano giocato a calcio o ad altri sport, in via Indipendenza. La nuova mensa sostituirà quella attuale che si trova nel seminterrato della scuola. Sarà dotata di pannelli fotovoltaici, di circa 780 metri quadrati, tra refettorio e cucina. Tenendo conto della crescente domanda del servizio, il refettorio sarà in grado di servire in due turni circa 650 alunni al giorno. L’obiettivo - impegnativo, ma non impossibile - è quello di avere la nuova mensa ultimata per l’anno 2024-25.