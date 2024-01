Iniziati i lavori di demolizione. Il centro Delfino presto sarà realtà

Sono stati avviati i lavori di demolizione del vecchio fabbricato per far posto al cantiere che dovrà realizzare il nuovo centro polivalente Delfino. Sono previste inevitabili variazioni dell’uso dell’area circostante, con la soppressione di alcuni parcheggi. Restano accessibili gli stalli di sosta sul fronte di via XX Settembre e quelli a lato della cabina Enel. Ultimata la demolizione, l’area di cantiere si restringerà e la fruizione agli stalli di sosta di fronte all’edificio dei poliambulatori ritornerà ad essere regolare. In ogni fase del cantiere l’accesso ai servizi sanitari ai poliambulatori e ai servizi alla persona alla polizia locale non subiranno modifiche. Quello del centro Delfino è tra i progetti di maggior rilievo degli ultimi anni per Rio Saliceto, grazie ai finanziamenti pubblici legati a un bando di rigenerazione urbana, che nei mesi scorsi è stato illustrato alla popolazione. Si tratta di un investimento di quasi due milioni di euro, per una struttura che dovrà servire a cittadini di tutte le fasce di età, tra spazi ricreativi, culturali, sociali e commerciali. Finora l’edificio era stato usato come magazzino, e solamente in certi periodi dell’anno. L’intenzione dell’amministrazione è quella di creare per il prossimo futuro uno spazio polifunzionale sempre aperto, per accogliere il maggior numero di iniziative e rispondere alle necessità di fornire al paese nuovi spazi per attività destinate ai giovani e cultura.

Antonio Lecci