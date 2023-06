Iniziati i lavori di pulizia nell’alveo dello Spirola

Ieri a Gatta sono iniziati i lavori di pulizia nell’alveo del Rio Spirola dopo l’esondazione avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno a seguito della bomba d’acqua che aveva causato problemi e danni. L’acqua e il fango avevano invaso alcune abitazioni al piano terra in via Botteghe. I cittadini avevano soprattutto contestato la mancata manutenzione dei ponti e dell’alveo del torrente. "Ieri a Gatta sono incominciati – spiega Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti – i lavori per la pulizia del letto del fiume. Si tratta di interventi urgenti per la messa in sicurezza del Rio Spirola. Come Comune abbiamo avviato le opere assieme alla collaborazione della Regione che finanzierà i lavori".

La scorsa settimana, sempre a Gatta, dopo l’esondazione del Rio Spirola si era formata anche una frana lungo una scarpata del torrente vicino alla strada provinciale.

"La situazione della frana non è peggiorata", ha detto ieri il primo cittadino Bini. Il movimento franoso in questi giorni è stato monitorato con attenzione per evitare ulteriori disagi e danni nella zona flagellata dal maltempo. La bomba d’acqua aveva colpito pure la zona di Felina con alcune problematiche sulle strade segnalate sempre dal Comune. Le precipitazioni piovose, sempre il 7 giugno, avevano provocato difficoltà anche nel comune di Carpineti. Molti i danni in Appennino (soprattutto nei comuni di Baiso e Toano) dopo le piogge intense delle ultime settimane di maggio e giugno.

Matteo Barca