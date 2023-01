Iniziati i lavori di sistemazione del ponte sul Cavo Tresinaro

Erano attesi da anni. E finalmente sono iniziati i lavori di sistemazione del ponte di via Vecchia Geminiola a Correggio, che attraversa il Cavo Tresinaro. Per garantire l’intervento in sicurezza, il traffico sul ponte resta chiuso fino al termine dei lavori, con restringimento della carreggiata in via Sinistra Tresinaro all’altezza dell’incrocio. Inoltre, vige il divieto di sosta in un tratto di 150 metri all’altezza del cantiere.

I provvedimenti di polizia locale relativi alla variazione del traffico dovrebbero restare in vigore fino al 17 marzo, data in cui l’intervento di ristrutturazione dovrebbe essere concluso. Più volte le condizioni di quel ponte era state segnalate alle autorità locali, con la struttura che evidenziava dei cedimenti piuttosto chiari, tenendo pure conto del passaggio costante di mezzi agricoli diretti nei campi e di notevole peso.