Iniziati i lavori in località Albuceto. Obiettivo consolidare la scarpata

La Provincia ha avviato un nuovo importante cantiere in Appennino. Da ieri hanno preso il via i lavori per il consolidamento della scarpata di valle al km 7+820 della SP 91, in località Albuceto, tra Vaglie e Collagna. L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR, prevede un investimento di 500.000 euro e durerà circa 120 giorni.

L’opera si aggiunge a quella già avviata a luglio lungo la stessa provinciale, in località Casenove di Vaglie, dove con un investimento di 2 milioni di euro è stato consegnato il cantiere per la ricostruzione della sede stradale crollata a seguito di un’estesa frana attiva dal 2018, aggravata dagli eventi meteorologici di maggio 2023. Il tratto era già stato oggetto di diversi stralci di intervento da parte della Provincia a partire dal 2018 e questo nuovo lotto ha l’obiettivo di completare definitivamente i lavori, ripristinando la viabilità oggi garantita solo da un senso unico alternato. Entrambi gli interventi rientrano nel PNRR dedicato alla riduzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi meteo eccezionali del maggio 2023. Più a valle, a Casenove di Vaglie, è già stato consegnato il cantiere da 2 milioni di euro per il ripristino della sede stradale e il consolidamento del versante.