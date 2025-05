Iniziati i lavori per la ciclabile

A Rubiera sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo via Emilia Ovest, dal centro storico verso Reggio, sul lato sud. "Un’opera per rendere più sicuro questo tratto di strada, ma anche per riqualificare e rendere più bello questo ingresso del paese che ne ha decisamente bisogno – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. È prevista la sostituzione di tutto il sistema di illuminazione. In questi mesi stanno arrivando a compimento diversi investimenti di attività economiche private che abbelliranno e vivacizzeranno ulteriormente questo ‘pezzettino’ di Rubiera".

m. b.