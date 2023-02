Iniziati i lavori per la banda ultra larga: velocità di connessione in linea con l’Europa

Banda ultra larga sul territorio comunale: sono iniziati nella zona est del paese i lavori di Open Fiber che consentirà a tutti una velocità di connessione in linea gli obiettivi europei della Gigabit society "per una Cavriago più smart, moderna, accessibile". L’infrastruttura è pubblica: il Comune ha sottoscritto una convenzione con Open Fiber (società partecipata da Cassa depositi e prestiti) per realizzare, attraverso fondi Pnrr, il piano ItaliaA1giga. Si potranno trasmettere grandi quantità di dati ad altissima velocità (fino a 10 Gigabit secondo), con grande stabilità e minima latenza. L’elenco delle vie interessate si trova sul sito del Municipio. Open Fiber usa, dove possibile, infrastrutture sotterranee esistenti: ma - spiegano dal municipio - "ciò non evita del tutto cantieri che stanno modificando la viabilità e lo stato del manto stradale. Ci scusiamo per i disagi. Fino ad aprile molte vie subiranno divieti di sosta, restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati".

L’assessore allo Sviluppo Luca Brami spiega: "L’obiettivo è fornire a tutti una rete in grado di supportare le potenzialità delle nuove tecnologie. E’ un obiettivo strategico fondamentale per la crescita di Cavriago: consentirà a cittadini, imprese e amministrazioni di accedere alla massima velocità oggi disponibile ai servizi e ai contenuti online".