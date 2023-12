Iniziativa dell’Anpi nel pomeriggio

Oggi alle 17 alla Casa del popolo Spartaco di via Budrio a Correggio si svolge un incontro sul tema "Svuotare gli arsenali, riempire i granai", storie e attualità dei movimenti per la pace e il disarmo, con interventi del giornalista Stefano Morselli che presenta "un manipolo di audaci", la storia del gruppo di lavoro per la pace di Reggio. Interviene anche Sergio Bassoli, componente della Rete italiana pace e disarmo, responsabile dell’Area internazionale del sindacato Cgil. Dalle 19 è previsto un aperitivo a cura di Casa Spartaco, con il ricavato destinato alla Brigate di Solidarietà attiva. L’evento viene organizzato da Casa Spartaco e dall’Anpi di Correggio e si inserisce nel dibattito, molto attuale in questo periodo, sull’impegno per la diffusione della pace, della non violenza, oltre che sul contrasto alla guerra.