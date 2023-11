"Iniziativa per Giulia con i suoi compagni"

"Abbiamo in programma un’iniziativa legata al disegno per ricordare Giulia Cecchettin e per onorare il suo nome". Ha la voce rotta dalla commozione Jessica Ferreri, direttrice di R2 Scuola Internazionale di Comics, dove da un mese stava studiando disegno la ragazza uccisa. Ha avuto appena il tempo di frequentare una manciata di lezioni. "Anche se non fosse stata un’allieva della mia scuola ma un’altra giovane ragazza, solo Giulia che si stava per laureare, sarei stata male allo stesso modo", aggiunge la direttrice Ferreri. "A Reggio c’è stata la ‘Passeggiata Arrabbiata’ organizzata dall’associazione Non Una di Meno, a cui abbiamo partecipato. Il 25 novembre anche nella nostra città ci sarà un altro corteo contro la violenza sulle donne, al quale parteciperemo senz’altro". Anche i compagni di Giulia, che era "iscritta da ottobre al primo anno della nostra scuola e aveva appena iniziato a frequentare i corsi", l’hanno voluta ricordare lunedì scorso. Quella di Giulia per il disegno "era una vera passione", ricorda la direttrice di R2 Scuola Internazionale di Comics.