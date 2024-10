Iniziativa per ragazzi con diabete

Un campo residenziale di 3 giorni dedicato ai giovani adulti affetti da diabete tipo 1 si è svolto nei giorni scorsi a Castelnovo Monti, grazie a un progetto finanziato dalla Fondazione internazionale dei Lions club e da alcuni Lions club della provincia di Reggio, organizzato dalla Diabetologia Pediatrica con le Diabetologie dell’adulto della provincia e associazioni locali di pazienti diabetici. Un’importante occasione educativo-terapeutica e una novità nel panorama provinciale. L’età della transizione (dopo i 18 anni) dei ragazzi con diabete, rappresenta un momento estremamente delicato: nelle loro vite si realizzano diversi cambiamenti e tra questi il passaggio a una nuova équipe di cura, da quella pediatrica a quella dell’adulto. Diversi studi dicono come questo passaggio sia ad alto rischio di dispersione, per cui occorre particolare attenzione. Come da programma sono state realizzate escursioni, attività ludiche e incontri di gruppi gestiti dalle psicologhe, con la presenza costante dei vari componenti dei Team diabetologici coinvolti: infermiera esperta, dietista, psicologa e diabetologo. Hanno partecipato un totale di 11 ragazzi dai 18 ai 23 anni accompagnati dalle Équipe integrate di Diabetologia pediatrica guidata dalla dottoressa Anna Lasagni e delle Diabetologie di Scandiano e di Reggio guidate dal dottor Ugo Pagliani e dalla dottoressa Enrica Manicardi. Le associazioni dei pazienti diabetici erano presenti nella persona del presidente Luca Bertolini.

s. b.