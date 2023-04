Iniziative green al Lido Po

Un week end dedicato all’ambiente e alla sua tutela, con 334 appuntamenti in tutta Italia promossi da Plastic Free Onlus. Gli appuntamenti reggiani riguardano anche la Bassa, con attività al lido Po di Guastalla, domenica 23 aprile con ritrovo alle 9. Si tratta di aderire a un gesto d’amore verso la terra e l’ambiente, con invito esteso anche a famiglie con bambini. Informazioni sul sito internet di Plastic Free. E domani appuntamento pure a Castelnovo Sotto con i Cittadini EcoAttivi, per un’azione di pulizia a Cogruzzo. Ci si trova alle 9,30 di fronte alla chiesa della frazione per ripulire le aree limitrofe e i fossi ai lati delle strade. Per chi partecipa è obbligatorio indossare un gilet ad alta visibilità. Per informazioni scrivere a [email protected] o consultare la pagina Fb di Cittadini Ecoattivi.