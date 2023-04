Iniziative green per la società Dinazzano Po Piantumazione e rimboschimento per 55mila mq

La società Dinazzano Po ha avviato alcune iniziative green messe in campo per far fronte al proprio impatto ambientale e per valorizzare il territorio circostante dello scalo di Dinazzano. Partendo da uno studio realizzato dall’Università di Modena e Reggio, presentato dal professor Luca Montorsi, è stato possibile realizzare un’analisi delle principali fonti emissive di Dinazzano e possibili soluzioni di riduzione e mitigazione delle stesse all’interno dello scalo.

"Partendo da questo studio abbiamo voluto portare avanti – spiega Gino Maioli, presidente di Dinazzano Po – una serie di azioni volte a migliorare le performance ambientali dell’impresa, ponendo un’attenzione particolare al territorio e agli impatti determinati dallo scalo".

Tra gli interventi di mitigazione ambientale realizzati da Dp, grazie alla collaborazione della cooperativa Onyvà, è stata illustrato l’intervento di piantumazione e rimboschimento delle aree circostanti che interesserà una superficie di circa 55.000 mq. all’interno della quale sono state utilizzate, a livello di biodiversità, 54 specie della flora spontanea.

"Il gruppo Tper crede da sempre nella sostenibilità e nella sfida ambientale – dice il presidente Giuseppina Gualtieri –. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione l’intervento che ha trovato conclusione ad opera di Dinazzano".

m.b.