Iniziative per il 25 aprile. Si comincia stasera in teatro

Al via il ricco programma degli eventi del 25 Aprile a Correggio. Si comincia stasera alle 20.30 al teatro Asioli con lo spettacolo "È bello vivere liberi" con Marta Cuscunà. Il 15 aprile alle 21 al Cinepiù il film "Le ragioni di una lotta". Il 20 aprile incontro mattutino per le scuole, alle 17.30 a palazzo dei Principi presentazione del libro "Storie di antifascismo senza retorica", alle 19 concerto in corso Mazzini. Domenica 21 aprile si celebra il ricordo della battaglia di Fosdondo. Il 24 aprile aperitivo resistente con l’Anpi al parco della Memoria e alle 21 spettacolo in teatro. Il 25 aprile messa alle 10, corteo in centro con autorità, nel pomeriggio la "Festa dei diritti e della pace" al parco della Memoria fra concerti, stand, esposizioni, laboratori creativi, letture a cura di Ars Ventuno, la musica de I Meganoidi, proposte bibliografiche sulla Resistenza.