Iniziative sociali per tutte le età. Al via ’Generazioni protagoniste’

Parte oggi il nuovo progetto ’Generazioni protagoniste’ dell’Associazione Effetto Notte con la riapertura del centro di socialità di Casina ’Insieme al giovedì’. ’Generazioni protagoniste’ è finanziato dalla Regione nell’ambito dei progetti di rilevanza locale promossi da enti del terzo settore. Effetto Notte è capofila e vi partecipano anche altre associazioni del territorio, nello specifico Villacultura Aps, Centro Comunale Casa Cantoniera Casina Aps e Corpo Bandistico di Villa Minozzo Aps, collaborazione dei Comuni di Casina e Villa.

Si tratta di un progetto pluriennale che si concluderà nel 2026 e che comprende, oltre ai centri di socialità, anche ulteriori attività rivolte alle persone della terza età nelle strutture residenziali protette del territorio, camminate della salute, ma anche attività rivolte ai giovani e agli adolescenti, nei territori dei comuni di Casina e Villa Minozzo.

I centri di socialità si svolgono al Centro Culturale-Biblioteca di Casina tutti i giovedì dalle 15 alle 17: sono momenti di incontro fra persone della terza età e non solo, dove insieme si fanno chiacchiere e laboratori. È prevista anche, in base alle disponibilità, la possibilità del trasporto dal domicilio dell’anziano fino al centro. Per maggiori informazioni si può contattare Stefania al numero 366 7108685.

s.b.