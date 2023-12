INIZIATIVE SUL DIALETTO

Proseguono le iniziative collegate al progetto "Impariamo il dialetto" a Rio Saliceto. Alla mostra di oggetti della tradizione contadina, artigianale e domestica, aperta in paese, in questi giorni sono in programma giochi a quiz tra indovinelli e prove varie per gli studenti, proprio per imparare il dialetto locale. Oggi impegnate le classi IV e V B della elementare Anna Frank. Alle attività proposte alla mostra, che coinvolge pure studenti delle scuole elementari e medie, è abbinata una visita all’acetaia comunale, ormai da tempo allestita nella sede del municipio del paese.