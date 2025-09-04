Inizio scuole, la Cisl lancia l’allarme: "Seta in ginocchio prima di partire. Mancano 50 autisti in organico"

"Nuovo anno scolastico, ma vecchi guai: mancano 50 autisti, Seta è già in ginocchio". La Cisl lancia l’allarme trasporti a meno di due settimane dall’inizio delle scuole superiori con 22mila studenti pronti a tornare sui banchi di Reggio e provincia e attacca Seta. "È stata tradita la promessa fatta ai sindaci lo scorso febbraio. Le corse tagliate non sono state riattivate e c’è un grave problema di sotto organico", chiosa Gaetano Capozza, leader della Fit Cisl di Reggio. Il sindacalista scende nei dettagli. "Il 7 febbraio scorso Seta prometteva solennemente a Reggio e agli altri Comuni soci di recuperare le corse tagliate nel 2024 e di migliorare il servizio, in tempo per la partenza dell’anno scolastico. L’ennesima bufala: tra 11 giorni le scuole si rimetteranno in moto e mancano almeno 50 autisti. Dobbiamo pregare che nessuno si ammali o si faccia male. Deve ancora suonare la prima campanella e tecnicamente siamo già in ginocchio".

Capozza snocciola i numeri. "Dopo un incontro spostato tre volte dall’azienda, finalmente abbiamo visto la bozza dei turni, è il copia e incolla dell’organizzazione dello scorso anno. Le corse tagliate non sono state riattivate e siamo alle prese con una pesantissima mancanza di autisti. Gli effettivi su cui Seta può contare sono 195 piloti, significa che mancano almeno 50 autisti tra personale mai rimpiazzato dopo le dimissioni e figure che sono fuori combattimento per infortuni, inidoneità, malattie gravi e altri problemi. Un numero troppo scarso, che costringerà questi professionisti a fare i salti mortali per gestire l’enorme massa di pendolari in movimento dal 15 settembre". Secondo il sindacalista "i manager di Seta ancora una volta stanno dimostrando di aver poco rispetto per i pendolari, per gli studenti e le loro famiglie, per tutti coloro che pagano un biglietto o un abbonamento niente affatto economico".

Infine Capozza chiede chiarezza sulla governance di Seta. "L’unico modo per tornare a far camminare insieme le parole ‘Tpl’ e ‘qualità’ passa per la chiarezza sul governo di Seta. I Comuni di Reggio, Modena e Piacenza, con le relative Province, devono riprendere in mano la guida della società".