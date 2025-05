"Innamorati" rilegge Goldoni in chiave classica

Al teatro Ruggeri di Guastalla proseguono gli spettacoli di fine corso di Ars Ventuno Scuola di Teatro, con la rassegna "L’amor che move il sole e l’altre stelle". Spettacoli in cui i veri protagonisti sono giovani artisti in formazione, impegnati in oltre venti progetti artistici diversi. La loro energia e il loro talento sono il cuore pulsante di questa rassegna capace di lasciare un segno profondo nel pubblico e nelle nuove generazioni.

Stasera alle 20,45 va in scena "Innamorati" che rilegge che rilegge Goldoni in chiave neoclassica. Una tra le più belle commedie del noto scrittore fiorisce in questa edizione che mette alla prova i giovani allievi del progetto triennale di approfondimento teatrale Mechanè, nel loro ultimo anno di percorso. Dopo aver affrontato il testo in chiave contemporanea, si misurano ora con il linguaggio, il ritmo e l’azione di questo grande classico guidati da Antonella Panini.

Domani alle 18,30 tocca a "Villa Felice" con gli allievi Junior, alle 20,45 ci sarà "Il ristorante" con gli allievi di teatro Base e i ragazzi di On Stage Teatro, diretti da Elisa Lolli. Due storie che scavano nella vita di ogni giorno, raccontando la complessità dei rapporti umani e delle emozioni nascoste. Una casa di riposo, dove i ricordi e la solitudine si mescolano con l’ironia, e una cucina, spazio caotico e intimo, diventano mondi a sé, specchi che riflettono speranze, sogni, amarezze.

Venerdì alle 20,45 in scena "Non l’ho voluto io" di Anguelina Tcherkezova.