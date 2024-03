Innovazione e design. Bertazzoni premiata in America

Successo per l’azienda Bertazzoni Spa di Guastalla a Kbis, la più importante fiera nordamericana dedicata alla progettazione di cucina e bagno, che si è svolta a Las Vegas dando spazio alle ultime tendenze e innovazioni. L’azienda reggiana ha presentato le ultime novità di prodotto progettate per il Nord America, un mercato di particolare successo, che vale più di un terzo delle esportazioni, e che ha visto nel 2023 l’apertura di una filiale della Bertazzoni proprio negli Stati Uniti d’America. La Cucina freestanding da 48 pollici con piano a induzione con sei zone di cottura e doppio forno in carbonio ha ricevuto il premio "Best of KBIS 2024" nella categoria "Style Statement". "Questo prestigioso premio – commenta la responsabile comunicazione e stile dell’azienda guastallese, Valentina Bertazzoni (foto) – testimonia il nostro incessante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza nel design, che ci distinguono da oltre centoquarant’anni. Lo straordinario riscontro ottenuto al Kbis ci riempie di soddisfazione. E presto saremo protagonisti anche in Italia, con l’appuntamento di EuroCucina".