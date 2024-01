Innovazione e sostenibilità: "La meccanica è un settore chiave"

È stato un 2023 positivo per la Meccatronica reggiana, con esportazioni cresciute del 5,4%. Di questo argomento si è parlato in un incontro organizzato da Intesa Sanpaolo alla sede dell’azienda E80 Group di Viano, con imprenditori impegnati a discutere di valore dei rapporti di filiera ed investimenti strategici per uno sviluppo solido e diffuso nell’ambito di un contesto macroeconomico e geopolitico incerto.

Il "padrone di casa", Enrico Grassi, presidente di E80 Group, ha aperto i lavori insieme a Stefania Bergamaschi, direttrice imprese Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. A seguire gli interventi di Giovanni Foresti, Serena Fumagalli e Carla Saruis, economisti della direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, illustrando uno studio sul settore della Meccanica con uno specifico focus sul distretto della Meccatronica reggiana. Un quadro, quello tracciato dai tre economisti, che ha fornito degli spunti per il dibattito tra gli imprenditori del comparto, che ha avuto al centro l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e la valorizzazione del capitale umano.

La meccanica rappresenta un settore chiave per il sistema economico italiano: nel 2022 ha generato circa 43 miliardi di euro di valore aggiunto, occupando 484 mila addetti e confermandosi tra i settori più rilevanti del manifatturiero italiano. Il nostro Paese è leader di settore, al quinto posto tra gli esportatori mondiali e al secondo in Europa per occupati e valore della produzione.

Il distretto reggiano della meccatronica conta 791 imprese con 19.816 addetti, per oltre il 70% occupati in medio-grandi imprese. Le esportazioni distrettuali nel 2022 hanno raggiunto il record storico di circa 4,8 miliardi di euro, in crescita del 64,4% rispetto al 2008. Rilevanti i risultati nei mercati più lontani, in particolare negli Stati Uniti divenuti il primo sbocco commerciale, superando di slancio la Germania. La crescita è proseguita nel 2023: l’export nei primi nove mesi dell’anno è aumentato del 5,4%, facendo segnare un progresso pari a 189 milioni di euro. Nei prossimi anni, pur se in uno scenario macroeconomico complesso e incerto, le imprese del distretto potranno continuare a crescere. In particolare, si prevede che le imprese che hanno investito nel 4.0 abbiano evidenziato un tasso di crescita doppio rispetto alle altre, con un rafforzamento significativo della produttività del lavoro.