Inondazione di Lentigione, esperti divisi

di Alessandra Codeluppi

È emersa qualche divergenza tra i consulenti nominati dal pm, tutti e tre ingegneri e docenti universitari, nella complessa ricostruzione delle dinamiche che portarono al disastro di Lentigione, paese che fu sommerso il 12 dicembre 2017 dal torrente Enza, risvegliandosi tra acqua e fango.

Davanti al giudice Giovanni Ghini devono rispondere in concorso di inondazione colposa tre imputati che lavoravano per Aipo. Si tratta di Mirella Vergnani, alla guida della direzione idrografica Emilia occidentale Po; Massimo Valente, allora dirigente della zona Emilia occidentale dell’Aipo, e il geometra Luca Zilli.

Aipo figura in veste di responsabile civile, mentre 181 cittadini si sono costituiti chiedendo i danni, molti dei quali rappresentati dal Comitato alluvionati di Lentigione. Anche il Comune di Brescello è costituito parte civile.

Gli esperti nominati dal pubblico ministero Giacomo Forte, titolare dell’inchiesta, sono stati chiamati ieri a esporre le conclusioni tratte dagli approfondimenti confluiti nelle loro relazioni.

Secondo l’ingegner Marco Mancini, in base ai dati in possesso di Aipo il sormonto del torrente in quel punto non era prevedibile: al massimo si sarebbero potuti mettere sacchetti per assorbire la piena.

Ha fatto anche una lettura critica dei sistemi delle carte che disegnano argini e fiumi, rilevando che "il piano di protezione civile del Comune, seppur abbia carenze, non si fosse preoccupato del pericolo perché non era neppure sulle carte": osservazione che ‘scagiona’ il Comune da ogni dubbio.

A detta dell’ingegner Alberto Bizzarri, è vero che Aipo aveva a disposizione quei dati, ma le casse di espansione a monte non funzionavano a dovere a causa della mancata manutenzione che sarebbe servita per rimuovere sedimenti di ghiaia e soprattutto vegetazione non rimossa e arbusti.

L’acqua è arrivata a Lentigione a un livello superiore ai 40 centimetri.

Sono state mostrate in aula foto di interi tronchi di pioppi che ostruivano l’ingresso dell’acqua nelle casse di espansione: nel dettaglio, su cinque fori per far confluire nelle casse, tre risultavano del tutto otturati.

Bizzarri ha anche precisato che le ricostruzioni fatte da Paolo Mignosa e Mancini hanno senso se si parte dal presupposto di un corretto funzionamento delle casse.

E ha ricostruito come, dopo la loro costruzione, la zona delle casse sia cambiata sia per morfologia sia per la distribuzione del verde spontaneo.

Ha rimarcato il peso che ha avuto la mancata manutenzione dell’opera, problema che ha detto esistente in tutt’Italia.

Dalla simulazione idraulica condotta dall’ingegner Paolo Mignosa, è emerso come se l’argine non si fosse rotto l’acqua sarebbe uscita da un’altra parte.

In origine erano state progettate sei casse, poi ridotte a tre perché vi era l’idea di costruire la diga di Vetto, infine a sole due casse, poi effettivamente realizzate.

Il sistema avrebbe dovuto contenere secondo il progetto insieme 24 milioni di metri cubi d’acqua, ma la capienza del manufatto idraulico finale fu solo di 10 milioni di metri cubi d’acqua. In maggio sulla vicenda si terrà un nuovo confronto fra i consulenti.