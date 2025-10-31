Inps, il rendiconto sociale : "I reggiani sono 528mila: sempre più anziani e stranieri"

"I dati che illustriamo oggi ci dicono quali sono i punti di forza e di criticità, ma ci ricordano anche che dietro a ogni numero c’è una persona, una famiglia. La nostra missione è trasformare questi dati in risposte concrete". Le parole di Luciana Bruno (Ordine dei consulenti del lavoro di Reggio) racchiudono il senso profondo dell’appuntamento di ieri in via Previdenza Sociale. Nella sala convegni dell’Inps di Reggio è stato presentato il Rendiconto sociale provinciale 2024, circa cento pagine in cui sono i numeri, per l’appunto, a raccontare l’evoluzione del nostro territorio in tutto, a partire dalle sfide che lo accomunano al resto della nazione.

DEMOGRAFIA"Il quadro che emerge dal documento restituisce luci e ombre – considera il direttore provinciale Inps, Paolo Olimpieri –. Sul piano demografico, il saldo naturale resta negativo, confermando un trend che continua da oltre un decennio". Nel 2023 la provincia ha registrato 3.571 nascite e 5.333 decessi, con un disavanzo di 1.762 unità. A compensare in parte questo fenomeno sono i flussi migratori: nel 2023, sono emigrati all’estero 872 cittadini reggiani e si sono registrati 3.285 nuovi immigrati, creando un saldo positivo di 2.413 unità. "Grazie a questo apporto, la popolazione si mantiene sopra quota 528mila residenti, con una composizione che però vede il 22,6% di over 65 e appena il 12,9% di under 14 – chiosa il presidente –. L’immigrazione quindi, se accompagnata da percorsi seri di inclusione sociale e lavorativa, diventa un sostegno essenziale per la tenuta del nostro tessuto economico e sociale".

LAVORONel 2024 il saldo assunzioni/cessazioni nella nostra provincia è positivo, ma rispetto al 2023 sono diminuite le assunzioni a tempo indeterminato (da 16.364 a 13.505), così come i contratti a tempo determinato (da 26.605 a 25.652), che tra l’altro rappresentano la ‘fetta’ più grande. I dati confermano poi una disparità di genere per quanto attiene i livelli retributivi medi giornalieri: 80,6 euro per le donne e 113,7 nel privato, rispettivamente 102,9 e 128,5 euro per i dipendenti pubblici. Il tasso di occupazione è sceso da 70,2% a 68,7%, in calo anche il tasso di disoccupazione (da 5% a 3,5%). Cresce il ricorso alle prestazioni di disoccupazione (Naspi, Dis-coll, disoccupazione agricola) che passano da 23.673 a 24.577. Non fa eccezione la cassa integrazione guadagni (cig), che passa da circa 1,3 milioni di ore del 2023 ai 2,75 milioni del 2024.

PENSIONII pensionati Inps della provincia sono in tutto 146.362, di cui 68.295 maschi e 78.067 femmine; l’età media alla decorrenza delle pensioni è di 63 anni per gli uomini e 64,4 anni per le donne. L’importo medio delle pensioni è superiore a quello del resto del Paese: 1.527 euro al mese per le donne e 2.284 euro per gli uomini, contro rispettivamente 1.415 e 2.096 euro come media nazionale. Per quanto concerne le pensioni anticipate, in provincia si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna e delle quote (da ultimo Quota 103 con il ricalcolo contributivo); in diminuzione anche i trattamenti collegati ai lavori usuranti.