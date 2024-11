Inps, il rendiconto sociale: "Le donne devono poter avere figli e fare carriera con parità salariale"

di Francesca Chilloni

La fotografia di una società e di un sistema economico in profondo mutamento, in bilico sì ma che ancora tiene nonostante inverno demografico, fuga di lavoratori qualificati e crisi del manifatturiero. Una foto presentata ieri dall’Inps provinciale tramite il Rendiconto sociale 2023, in un convegno in cui sono intervenuti i dirigenti regionali e provinciali dell’Istituto e, tra gli altri, la prefetta Cocciufa, il presidente della Provincia Zanni, il direttore di Unindustria Vanes Fontana e la segretaria di Cisl Emilia centrale Rosamaria Papaleo. "L’Inps segue le persone dalla nascita alla pensione, è un modello di Stato Sociale da difendere ma dobbiamo adeguare le nostre capacità al nuovo mondo più competitivo – ha detto il presidente regionale Mauro Chiarini –. Reggio è territorio con radici solidali dove si sono investite energia e intelligenza per creare ricchezza per sé e per chi verrà dopo. Essere flessibili non giustifica l’essere precari a vita. Con la denatalità ci siamo castrando il futuro. Bisogna permettere alle donne di procreare e avere percorsi di carriera, avere parità salariale".

Anche il mondo imprenditoriale cerca di rinnovarsi ma non sempre riga dritto: l’evasione contributiva accertata nel 2023 è stata di 44milioni 744mila euro, circa 1 milione in più rispetto al 2022. Se il sistema formativo cerca di stare al passo rispetto alle aspettative dei giovani e alle richieste delle imprese, secondo gli ex universitari l’efficacia della laurea nel lavoro svolto è del 68,3% nel settore Tecnologia-ingegneria, del 44,9% per Economia-gestione, del 98,5% nelle materie umanistiche ma, come ha sottolineato la professoressa Giovanna Galli (Unimore), solo un 7,8%-8,5% è soddisfatto del lavoro svolto.

MERCATO DEL LAVORO

"Emerge un dato di sostanziale tenuta e di risposta dell’Inps ai bisogni anche in termini di ammortizzatori sociali davanti all’aumento della disoccupazione e del trattamento integrazione salariale. Risposta adeguata anche in termini di presa in cura delle persone e tempistiche", ha spiegato il direttore provinciale Paolo Olimpieri. Nel 2022 i lavoratori erano poco più di 265mila (circa 115mila donne, 44mila stranieri); le assunzioni a tempo indeterminato sono state 16.136, 19.771 cessazioni; in calo di circa 7mila unità i tempi determinati; quasi pareggio per stagionali, somministrazione e intermittenti. Il tasso di occupazione sale dal 67,5 al 70,2, ma gli inattivi dai 15 anni in su sono però 199mila. Le retribuzioni sono sopra alla media nazionale e regionale, ma il gender gap è evidente: la media settimanale per uomini comunitari è di 714 euro, per le donne 521 euro.

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Le irregolarità riscontrate sono state 561 (62% delle verifiche); 43 i rapporti di lavori fittizi intercettati. Le riscossioni, il recupero crediti e la vigilanza sono saliti a circa 132milioni e mezzo (+5,5% rispetto al 2022). Sul Durc gli esiti dei controlli Inps, Inail e Cassa Edile mostrano un 9,6% di irregolarità (4166 casi), in calo sugli anni precedenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Aumentano i beneficiari per cessazione dei rapporti di lavori dovuto soprattutto a un aumento della Naspi. L’Inps Reggio nel 95,5% dei casi riesce a erogare l’assegno entro 30 giorni, rispetto al 90% regionale. Calano anche i tempi burocratici per accedere alla Cig. L’indennità mensile di disoccupazione ha interessato 16.196 casi (nel 2021 erano 12.500), di cui oltre 9.400 donne; se si aggiunge il comparto agricolo si arriva a 23.600 casi. Impressionale il numero delle ore di Cigs utilizzate, passare dalle 435mila del 2020, a ben 740mila nel 2023. Se si sommano tutti i vari istituti (compresa la solidarietà), si arriva a quasi un milione e 300mila ore.

PENSIONI

Nel reggiano sono circa 134mila. L’importo medio (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è di 1.431 euro al mese per le donne e 2.240 per gli uomini. Crescono dal 2020 le prestazioni per invalidità civile (quasi 19mila).