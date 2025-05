Inquadra le bellezze di Marola

Al fine di documentare e promuovere la frazione di Marola, l’Associazione Pro Loco organizza un concorso fotografico riservato ai fotoamatori. Gli scatti che parteciperanno al contest dovranno avere come soggetto il paese appenninico, i suoi dintorni e le sue incantevoli borgate. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di due foto digitali ad alta definizione a colori o in bianco e nero. Iscrizioni aperte fino al 30 settembre, la proclamazione avrà luogo il 26 ottobre nella giornata conclusiva della 61ª Festa della Castagna. Sul sito www.marola.it è presente il link col modulo per iscriversi.

Cesare Corbelli