Inquinamento atmosferico Emilia-Romagna: cessano le misure straordinarie fino al 9 dicembre

Da oggi torna alla normalità la situazione relativamente all’inquinamento atmosferico in Emilia-Romagna. L’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpae) ha comunicato la cessazione delle misure straordinarie per la qualità dell’aria, almeno fino a lunedì 9 dicembre, data in cui sarà emesso il nuovo bollettino.

Le restrizioni emergenziali, attive fino a venerdì nelle province di Reggio Emilia, Piacenza, Parma e Modena, verranno quindi revocate. Già nei giorni scorsi il resto del territorio regionale presentava condizioni favorevoli, con il ‘bollino verde’ assegnato alla qualità dell’aria.

Tra le misure che non saranno più in vigore a partire da oggi, spicca la rimozione del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 nei comuni con oltre 30mila abitanti, limitazione che era valida dalle 8.30 alle 18.30.

Il testo dell’ordinanza, l’elenco completo delle direttive Euro di riferimento e delle esenzioni sono pubblicati all’indirizzo www.comune.re.it/provvedimentiaria