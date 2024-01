Inquinatore pizzicato dalle fototrappole per animali

Cercavano di fotografare lupi e sciacalli dorati, hanno immortalato con le telecamere un inquinatore che, in ben due diverse occasioni, con un camioncino ha scaricato in un’area agricola isolata tra Cadè ed Villa Aiola quintali di rifiuti edilizi, masserizie e addirittura diverse decine di vecchi infissi tra porte e finestre.

Così gli ambientalisti legati all’Osservatorio lupi Val d’Enza, grazie alle loro foto-trappole, e quelli del gruppo Ripuliamoci, hanno "incastrato" un soggetto che considerava le pertinenze di una vecchio cascinale in disuso la propria discarica privata. Le telecamere, poste in area demaniale, si sono attivate la prima volta il 9 dicembre quando il camion è arrivato da via Piave lungo la carraia di accesso e hanno immortalato le operazioni di scarico e pure la targa del mezzo. Passati pochi giorni, ecco un nuovo abbandono di rifiuti speciali. Sono stati allertati i carabinieri forestali, che ora stanno conducendo le indagini per inquadrare le varie responsabilità (penali e non) in ordine alla creazione della discarica abusiva.

"Purtroppo è un effetto collaterale del 110%, che ha creato un danno enorme alla comunità. Ci vorrebbero in campo più agenti e più forestali per controllare i cantieri edili - spiega Stefano Ferrari, fondatore di Ripuliamoci Reggio, 6.500 volontari su tutto il territorio provinciale - A ciò si aggiungano i cantieri abusivi, gli svuota-cantine furbetti, gli imprenditori apparentemente seri che incassano promettendo di smaltire correttamente e poi non lo fanno… Basti pensare alla catasta di eternit che recentemente era stato abbandonato in una vigna della Val d’Enza e che abbiamo scoperto grazie ad una segnalazione. Il problema è che in queste situazioni possono finire nei guai anche i proprietari dei terreni, comunque obbligati a smaltire i rifiuti a loro spese". Ferrari aggiunge: "Noi siamo dei guerrieri-guardiani dell’ambiente. In due giornate, operando tra Bagnolo e Novellara in due piazzole lungo la sp3 abbiamo raccolto 370 chili di materiali. In certe aree ‘note’ sarebbe necessario mettere fototrappole"