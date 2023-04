Inscenano incidenti per derubare le vittime

La truffa del falso incidente. Inventandosi di essere stati urtati con l’auto, fermano le vittime per farle scendere dalla vettura e infine assalirle per rubare oggetti preziosi. Un tentativo di raggiro è andato in scena nei pressi del cimitero di Codemondo. A denunciarlo è il comitato di controllo del vicinato di San Bartolomeo che ha scritto tutto sui social al fine di informare a più persone possibili e prevenire per tentativi analoghi che potrebbero verificarsi.

"Ci è stato segnalato un tentativo di truffa perpetrato lo scorso giovedì ai danni di una signora nei pressi del cimitero di Codemondo, in via San Pantaleone. Siamo stati informati che recentemente dinamica simile si è verificata anche in via del Casinazzo. La signora stava viaggiando in auto in compagnia del figlio minore. All’altezza del cimitero una berlina scura con tre uomini a bordo, italiani con accento meridionale, le si è avvicinata da dietro strombazzando e lampeggiando. Lei ha accostato lasciandoli sorpassare. La berlina si è fermata, uno degli uomini è sceso insultandola e accusandola di averli urtati, intimandole di scendere per verificare il danno. La signora fortunatamente non l’ha fatto ed è ripartita. A quel punto, è stata prima aggredita verbalmente, poi inseguita a velocità folli ed infine tamponata. L’auto è poi ovviamente scappata". Infine informano che "la signora ha sporto denuncia ai carabinieri, ma vorrebbe comunque divulgare la notizia in modo che tutti facciano attenzione".

E non sarebbe la prima volta che accade. Un signore infatti commenta: "È successo anche a mia zia alla rotonda della Canalina e ad un altro signore alla rotonda di Due Maestà... tendono a prendere di mira gli anziani. Occorre fare attenzione".